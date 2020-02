A Polignano un incontro per ricordare Mario Campanella

Venerdì 21 Febbraio p.v., alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze della Fondazione Museo “Pino PASCALI”, il settore formazione dall’Associazione Giovanni Paolo II di Polignano a Mare organizza un incontro tematico dal titolo: MARIO CAMPANELLA “IL SUPER MAGO DEL GELO” In occasione dei 100 anni di storia e tradizione, da ben quattro generazioni La storia di un uomo, delle sue passioni, del suo lavoro, dei suoi amori… la storia di una famiglia. L’uomo ha un nome, Mario Campanella, conosciuto ben oltre i limitati confini di Polignano a Mare, paese in cui è nato. Grazie alla sua capacità imprenditoriale, alle spiccate doti e alle innumerevoli passioni (musica, ballo, fotografia, arte, viaggi…) ha costruito di se stesso un’identità unica, della quale hanno beneficiato tutte le persone che sono entrate in contatto con lui, e persino l’intero suo paese; l’economia turistica di cui oggi gode Polignano a Mare trova le radici proprio nella figura di Mario Campanella, di qui l’importanza di dare corpo e unità a questa storia, un progetto accarezzato da anni dalla figlia Anastasia e che finalmente si fa concreto nel volume Mario Campanella e il Caffè Speciale di Polignano a mare, Paginaria edizioni Sinossi“. Un omaggio alla memoria di Mario Campanella, quindi, ma anche una testimonianza di come tutta la famiglia Campanella abbia manifestato da sempre capacità imprenditoriali di particolare rilievo, fin da quando i primi antenati arrivarono in Puglia dall’Emilia Romagna. Questa storia vuole essere un segnale, una carica di fiducia verso tutti coloro che nell’esempio di Mario possono trarre energie e spirito professionale, la necessità di “non dimenticare” e di trasferire e donare a chiunque – e soprattutto alle future generazioni della famiglia Campanella – insegnamenti di vita, di amore e di passione.“ Introduce e modera la serata Maria DANIELE – Componente direttivo Associazione Giovanni Paolo II - con la partecipazione straordinaria della Prof.ssa Margherita MANGHISI - Dirigente Scolastico dell'Istituto Alberghiero "D. MODUGNO" di Polignano a Mare(BA)- Anastasia CAMPANELLA -Figlia maggiore di Mario, autrice del volume “Mario Campanella e il Caffè Speciale di Polignano a Mare Paginaria edizioni“- Alfredo MAIULLARI -editore “Mario Campanella e il Caffè Speciale di Polignano a Mare Paginaria edizioni“. Info Evento Pagina Associazione “Giovanni Paolo II” – Polignano a Mare- Associazione Giovanni Paolo II - Info 3384859161 – 3391674226