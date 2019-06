Politica nel bar | 18 giugno 2019, dalle ore 18.30 Insieme per confrontarsi e discutere, senza bandiere.

Con Domenico De Santis e con "chi ha voglia di sapere, per capire, per chiedere, per criticare, per suggerire. Poi un aperitivo e via!", come scritto da Tania Di Lella.

Evento organizzato da Tania Di Lella.



''Panacea estensione di sapore ospita indifferentemente tutte le diverse forze politiche, culturali e sociali in linea coi valori universali di civiltà ed in grado di avviare un confronto costruttivo per la crescita della comunità Modugnese, Pugliese e non solo''