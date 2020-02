Pollicino non ha paura dell'orco in scena alla Casa di Pulcinella. Nuovo appuntamento, domenica 8 febbraio alle ore 18.00, con la rassegna di teatro ragazzi alla Casa di Pulcinella.

La compagnia Fondazione Aida presenterà lo spettacolo Pollicino non ha paura dell’orco, una sorta di “sequel” della celeberrima fiaba di Perrault, che narra le avventure del piccolo protagonista della storia, ormai cresciuto, che torna a cercare il suo nemico di un tempo…“



DOMENICA 9 FEBBRAIO ore 18.00

Teatro Casa di Pulcinella

Fondazione Aida

POLLICINO NON HA PAURA DELL’ORCO

fascia d'età dai 3 anni



Pollicino è riuscito a sfuggire dalle grinfie dell’Orco grazie alla sua astuzia. Ora che il tempo è passato, Pollicino non ha più paura dell’Orco, sa di essere molto più astuto del vecchio e panciuto Omone-Mangia-Bambini. Ma il tempo è trascorso anche per l’Orco che è diventato più vecchio, e forse un po' più saggio e comunque più debole e stanco e non fa più paura a nessuno. Si è dovuto pure ingegnare a fare un nuovo mestiere per guadagnarsi da vivere e per non ridursi a mangiare bacche selvatiche e qualche fungo, visto che i bambini non si perdono più nel bosco. Indovinate un po’ qual è questa storia! Un Bosco Magico appunto, pieno anche di amici e di gente simpatica ed intelligente e soprattutto pieno di storie che sanno sempre insegnare...e che sanno dare il buon umore!

BOTTEGHINO

Costo del biglietto € 8,00

Costo abbonamento n.10 ingressi € 60,00

Gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti.



ABBONAMENTO CONDIZIONI

Con un unico abbonamento possono accedere in sala contemporaneamente una o più persone (fino a dieci) alla volta.

L’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica.

Non dà diritto al posto riservato.

E’ necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.

E’ necessario ritirare i biglietti al botteghino almeno mezz’ora prima dello spettacolo.



PREVENDITA

On line sul sito vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket.

Biglietteria del teatro

lunedì venerdì ore 9.30 – 13.30

sabato e domenica ore 10.00 – 13.00

da 1 ora prima dello spettacolo