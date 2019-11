Porchetta mission – storia di un epilogo

In occasione del 50esimo anniversario dello sbarco dell'Uomo sulla Luna, un monologo per ripensare le istanze delle nuove frontiere e tecnologie a cui l'Umanità è chiamata.

Viaggio semi-immaginifico per raggiungere l'asteroide Porchetta..la sua essenza, come pure l’evoluzione dell’umanità su quel pianeta. Un falso contatto radio, l’esercitazione, l'esperimento Porchetta Mission.



Siamo nel 2817 e oggi le cose sono cambiate e si comincia a raccontare della Porchetta Mission. Dopo un falso contatto radio con Porchetta, si introduce la tematica del nome Porchetta e la sua essenza, come pure l’evoluzione dell’umanità su quel pianeta. Poi c’è l’esercitazione e il Vero Esperimento che è la Partenza per Porchetta, cioè la Porchetta Mission.



di e con

Gianfelice D’Accolti





