Ad Altamura la presentazione di “ControCorrente, Tra Storia e Stile”

Giovedì 3 ottobre alle 19:00 non perdete la presentazione di “ControCorrente, Tra Storia e Stile” (Messaggi Edizioni) presso il Bookbar di Altamura, sito in Corso Federico II di Svevia 26.

L'odore del caffè e quello della carta saranno il connubio perfetto per apprezzare appieno la presentazione di questo libro e il piacere di stare insieme!

Di seguito l'evento facebook del BookbarAltamura e la pagina del volume ControCorrente

https://www.facebook.com/ events/464076400845790/

https://www.facebook.com/ controcorrentelibro/

Chi è interessato può acquistare “ ControCorrente " (Messaggi Edizioni) tramite telefono al 080 776278 e attraverso l’indirizzo e-mail nicolasurico@messaggiedizioni. it , o può ordinarlo in qualunque libreria, vi verrà recapitato al più presto.

Infine, chi è di Cassano Murge può anche comprarlo direttamente presso la sede della Messaggi Edizioni in via Antonio Gramsci 35 (BA).