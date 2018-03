Presentazione del libro "Il cantiere maledetto" di Francesco Serafino

Siamo al terzo caso risolto dal Maresciallo Prisciandaro.

In una chiesa di un paese di provincia, mai portata a termine, alla ripresa dei lavori, sembra rifiorire una leggenda che ne ha accompagnato la sua storia nel corso dei secoli. Spostamenti di attrezzi, furti inspiegabili, oscure presenze e frequenti apparizioni di una donna bardata a lutto, terrorizzano di fatto gli operai che non vogliono più continuare a lavorare. Il nostro Maresciallo interviene per sedare gli animi e tutto si sistema. Ma da un banale incidente sul lavoro, si passa automaticamente ad un mistero fitto ed intricato orchestrato da una regia occulta, con omicidi efferati, che il nostro maresciallo, aiutato dal brigadiere Ruocco, riesce alla fine a risolvere.

