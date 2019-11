Presentazione del libro 'La mente che respira' alla libreria Roma

La Mente che Respira di Paolo Giammarroni è uno studio comparato sulle tecniche di meditazione in Oriente e Occidente, la più completa antologia della meditazione in Oriente e Occidente presentata per la prima volta ai lettori italiani. Anche chi diffida delle filosofie orientali, ma rispetta la pratica meditativa, può oggi trovare chiarezza dal confronto su nascita e sviluppo delle tecniche di meditazione. Torniamo ai grandi Maestri: è la proposta di quest'opera originale. Riscopriamo così i maestri di meditazione grazie a pagine significative, ritradotte o inedite. Dunque un incontro diretto tra guida spirituale e lettore, praticante o possibile meditante, fuori da appartenenze culturali o religiose.

Presentazione del volume e incontro con l'autore Paolo Giammarroni

introduce Manlio Triggiani (Gazzetta del Mezzogiorno)