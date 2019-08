Torna l’11 agosto l’evento più piccante dell’estate: ‘Quasanhot 2’, festa del peperoncino. L’evento, unico nel suo genere in provincia di Bari, nasce da un’idea dell’imprenditore locale Peperonzini di Zini Vincenzo, produttore di innumerevoli varietà di peperoncini con origine di tutto il mondo, in collaborazione con l’ambasciatore del gusto Puglia Vincenzo Florio, nonché presidente dell’International pizza Academy e il graphic designer Mauro Schiraldi . La festa si pone l’obiettivo di promuovere questa peculiare spezia in tutte le sue forme.

L’intento è quello di attuare un’apertura propositiva della festa ad altre feste del peperoncino pugliesi, peraltro già in corso con la cordata Quasano - Torre Santa Susanna, attuando una rete diffusa a livello regionale e, a lungo termine, anche nazionale. Fra i vari enti patrocinanti oltre al Comune di Toritto, quest’anno si aggiunge il prestigioso patrocinio dell’Accademia Nazionale del Peperoncino.

Fiore all’occhiello della serata sarà l’attesissima gara di mangiatori di peperoncini - unica gara con varietà superhot in Puglia - che vedrà sfidarsi concorrenti provenienti da tutta la regione a colpi di peperoncini superhot, proposti in ordine crescente di piccantezza. Solo i più temerari arriveranno al Carolina Reaper, peperoncino che attualmente detiene il guinness world record, aggiudicandosi così il premio finale in palio. A condurre la gara un ospite d’eccezione: Giancarlo Gasparotto alias Jack Pepper, detentore del Guinness world record come mangiatore di peperoncino, noto youtuber e concorrente della trasmissione televisiva “Tu si que vales”.

Non mancheranno momenti culturali dedicati all’informazione e alla divulgazione, con interviste, dibattiti e curiosità.

A fare da sfondo all’evento ci saranno espositori di eccellenze enogastronomiche piccanti, numerose varietà di peperoncino esposti dall’azienda Peperonzini nell’angolo chili culture, percorsi enogastronomici messi a punto dalle attività del posto con menù realizzati ad hoc a base di peperoncino, attività ludico-creative per grandi e piccini e musica dal vivo che animeranno la bella e fresca borgata di Quasano (Toritto-Ba) per l’occasione.