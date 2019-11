Nel centro polifunzionale Futura di Bari la mostra “Ragazzi e Ragazze nella città” del fotografo belga Jim Sumkay

Martedì 12 novembre, alle ore 17.30, nel Centro polifunzionale Futura, a parco 2 Giugno, l’assessora al Welfare Francesca Bottalico interverrà all’inaugurazione della mostra “Ragazzi e Ragazze nella città” del fotografo belga Jim Sumkay, una selezione di venticinque istantanee raccolte per le strade di tutto il mondo per raccontare il rapporto tra ragazzi/ragazze e spazio urbano. All’inaugurazione della mostra, visitabile sino al 30 novembre, parteciperà, assieme all’autore, il coordinatore del progetto Andrea Mori.

Jim Sumkay sarà inoltre ospite di incontri e laboratori rivolti ad adolescenti promossi, in contemporanea alla mostra, dal progetto regionale “Le case speciali dei ragazzi e delle ragazze”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Sumkay, che dal 2005 è autore di un originale progetto artistico internazionale permanente e itinerante dal titolo “No comment” - un diario in forma di reportage fotografico che lo impegna quotidianamente, da quasi quindici anni, negli spazi aperti di numerose città di varie nazioni europee e non -, realizzerà degli incontri a carattere educativo e formativo, in forma di atelier, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della città.

Nel corso degli incontri Sumkay presenterà il suo lavoro e i suoi progetti e dialogherà in modo attivo con studenti, insegnanti, educatori e genitori approfondendo il tema del valore narrativo ed emotivo dell’immagine all’interno del contesto urbano.

Le scuole coinvolte negli incontri sono l’I.C. Giovanni Paolo II-De Marinis, l’I.C. Balilla-Imbriani, il Liceo linguistico Giulio Cesare.

Il lavoro fotografico di Sumkay, rigorosamente in bianco e nero, si compone di decine di migliaia di immagini ed è conservato negli archivi dell’Università di Liegi, mentre le sue opere sono state esposte in Belgio e all’estero in apprezzate installazioni ed esposizioni per conto di enti pubblici e privati.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di attività promosse dal progetto “Le Case Speciali dei Ragazzi e delle Ragazze” nato con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte degli e delle adolescenti.

Il progetto, gestito da un’ATS con capofila la coop. soc. Progetto Città, si fonda su una rete regionale di “Case Speciali” in cui, sinergicamente, sono realizzate attività socio-culturali, creative, ludico-educative ed artistiche, in ambito sia scolastico che extrascolastico, favorendo la promozione e il consolidamento di una comunità educante territoriale a favore dei ragazzi e delle ragazze delle sei province pugliesi.