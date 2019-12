Il rap dei Dope D.O.D. arriva all’Officina degli Esordi di Bari per l’unica data al Sud Italia

Bass Culture, in collaborazione con Hellfire Booking Agency, presenta i Dope D.O.D. in concerto giovedì 20 febbraio 2020 all’Officina degli Esordi di Bari.

Con oltre 140 milioni di visualizzazioni su Youtube dal loro esordio, il combo olandese Dope D.O.D. torna in Puglia per l'unica data al Sud Italia di supporto al nuovo album "Do not enter" in uscita il 27 Dicembre 2019. Con il primo disco "Branded" e l'hit single "What Happened" hanno completamente capovolto il mondo del rap: le loro liriche hardcore fanno da contorno ad un suono duro tra dubstep ed elettronica che li ha resi celebri e seguiti in tutto il mondo, annoverando tra i loro fan mostri sacri della scena musicale come The Prodigy, Limp Bizkit, Korn, Redman, Onyx, Sean Price, Noisia, con cui hanno anche condiviso il palco in tutta Europa. Costantemente in tour, sono riusciti ad ampliare la loro fanbase album dopo album, concerto dopo concerto.

Il primo singolo del nuovo disco "Scooby Doo Gang" è in collaborazione con l'artista romano Gemitaiz, e dopo aver collaborato con un’altra figura di spicco della scena italiana, Salmo, nella celebre "Blood Shake", l'artista di Olbia ha firmato anche una produzione sul nuovo album, a sancire nuovamente la connessione tra il combo olandese e la Machete

Crew. Tra i primi a fare rap in lingua inglese su un tappeto dubstep/elettronico e a portarlo a livello globale vincendo anche un EBBA award nel 2013, i Dope D.O.D., dopo essere stati protagonisti in festival mondiali come Sziget, Lowlands e HipHopKemp per nominarne alcuni, saranno a Bari per la loro unica data al Sud, la prima del loro tour in Italia di Febbraio 2020, Giovedì 20 ad Officina degli Esordi.

Dope D.O.D. - What happened

Giovedì 20 febbraio 2020

Officina degli Esordi, Via F. Crispi 5, 70123 Bari

Inizio ore 21.30



I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati



Infoline: +39 393 9639865