Rassegna suoni dalla terra con il Quartetto Choronotes

Giovedi 23 Agosto TerramareBio OSPITA un concerto da non perdere. Accomunati dalla passione per la cultura brasiliana, il quartetto CHORONOTES presenta un repertorio intento ad apprezzare e approfondire questa musica in tutte le sue forme.



A partire da una rilettura di composizioni della cultura Choro, il quartetto propone anche aspetti moderni del samba e della bossa nova.



Martina Primavera - voce

Nicolò Fanelli - chitarra

Andrea Iacobino - cavaquinhõ

Aldo Di Caterino - flauto



Concerto, drink e crostone gourmet (con posto al tavolo) € 20

Concerto e drink € 12



Prenotazione obbligatoria al 3496779517 o via mail su prenotazioni@terramare.bio