Al San Paolo la VIII edizione della manifestazione di solidarietà “Regala un sorriso”

Il giorno 05 gennaio 2019 dalle ore 16,30 si terrà l’ottava edizione della manifestazione di solidarietà “REGALA UN SORRISO” presso le Piscine del centro direzionale “SPORT CLUB S.S:D.arl, Piazza Europa 2 Quart. San Paolo vicinanza chiesa San Gabriele dell’Addolorata.

Questa manifestazione giunta ormai alla sua ottava edizione, intende promuovere un momento di aggregazione e di solidarietà, nel periodo delle festività natalizie, attraverso il coinvolgimento di istituzioni civili, religiose e del terziario.

Il progetto è finalizzato ad offrire a circa 300 bambini/ragazzi del III Municipio, individuati dalle realtà territoriali, quali Chiese, scuole, associazioni, Caritas, servizio sociale del municipio e, cosa più sorprendente, dal tam tam che si è generato tra la gente del quartiere che ha provveduto in più occasioni a contattare la stessa associazione, per segnalare nomi di bambini indigenti da poter inserire nel progetto Regala un Sorriso, che prevede oltre alla donazione di giocattoli e la caratteristica calza della befana, anche accessori per la scuola.

Sarà successivamente consegnata una libreria a parete alla clinica pediatrica dell’ospedale san Paolo.