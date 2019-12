Rekkiabilly per i 30 anni di Greenpeace al Bilabì

Giovedì 12 dicembre non perdete il live dei Rekkiabilly per festeggiare insieme i 30 anni del Gruppo Locale di Bari di Greenpeace!



Il 2019 é un anno importante per i Volontari del Gruppo Locale di Bari di Greenpeace. Sono passati 30 anni da quel lontano 1989 in cui iniziò l'attività sul territorio come Gruppo di Contatto della allora giovanissima Greenpeace Italia, nata solo 3 anni prima.

In questi 30 anni il Gruppo Locale è stato impegnato in attività di vario tipo, legate a tutte le campagne di Greenpeace: dai referendum (per fermare il ritorno del nucleare nel 2011, al più recente inerente le trivellazioni in mare), alla campagna per la liberazione degli Arctic30, senza dimenticare le tantissime attività per contrastare le varie tipologie di inquinamento e per la difesa di clima, foreste e oceani del nostro Pianeta. Il tutto integrato con svariate iniziative come la recente creazione del circuito di locali PlasticaZero e attività di informazione e sensibilizzazione sia nelle scuole che tra la gente.



Per l'occasione balleremo e canteremo insieme la musica dei Rekkibilly, gruppo che nasce dalla passione per artisti come Louis Prima, Duke Ellington, Cab Calloway, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis. Oltre ai celebri miti americani, il gruppo barese sembra cogliere ispirazione anche dall'italiano Fred Buscaglione. Come il cantautore torinese, infatti, anche i Rekkiabilly accompagnano la loro musica con liriche sagaci e sornione.

Il rock'n roll della band pugliese è una miscela esplosiva, mai prevedibile, sempre coinvolgente.



Ingresso gratuito

Per info e prenotazioni: 0808976081

Web: https://www.facebook.com/events/423498801919490/