Renato Curci con morsi d'anguria alla ludoscuola Bim Bum Bam

La performance è fatta "a morsi" di numeri comico-poetici, ed è come frutta. Si sviluppa attraverso un originale percorso teatrale e visuale fuori dai canoni classici, ricco di suoni vocali. Non ci sono lunghe trame, ma solo una sottile tensione morale unita alla voglia di stupire, con un’unica finalità: emozionare e trasmettere gioia di vivere al pubblico.



Lospettacolo, oltre ad essere una dimostrazione di abilità nelle arti teatrali (voce, pantomima e teatro di figura), è frutto di uno studio decennale nel mondo del clown e delle altre arti sceniche.





RENATO CURCI Autore (iscritto SIAE), comico e regista. Laureato in Lettere moderne, professionista iscritto come attore all'albo dal 1981. Ha iniziato ad occuparsi di teatro a diciassette anni, completando la propria formazione pedagogica a Parigi presso il Forum Théatre (metodo Augusto Boal). Negli anni si è confrontato con le più diverse tecniche di teatro: dal cabaret fatto di mimo e grammelot sino al teatro di figure corporali, in una tensione perenne tra sperimentazione di nuovi linguaggi, creazione artistica ed impegno sociale. A Lima, nel 2004, da vita con Ana Santa Cruz e Hugo Suàrez alla compagnia La santa Rodilla che produce Manologias, uno spettacolo non verbale che riscuote un notevole successo in Spagna, e continua a viaggiare sino ad oggi nei festival internazionali di teatro di figura di mezzo mondo.

Ha scritto nel 2011 Teatro di Liberazione (Edizioni La Meridiana).



MARIAPIA AUTORINO si diploma in qualità di attrice presso l'Accademia di Espressione ed Interpretazione Scenica diretta da Orazio Costa Giovangigli promossa dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese. Debutta in Teatro con Paola Borboni in Histryo di M. Luzi. Inizia una carriera che la porterà a lavorare in oltre 35 spettacoli teatrali. Studia recitazione cinematografica con Abbas Kiarostami e Nikita Mikhalkov e numerosi casting del cinema e della televisione. Debutta nel grande schermo con M. Guglielmi e continuerà il suo percorso cinematografico lavorando con P.Avati, G. Salvatores, G. Chiesa e A. De Robiland, R. Tognazzi, E.Oldoini. In televisione lavora in diversi serial televisivi per le emittenti nazionali tra i quali ricordiamo, Un Medico in famiglia, Il Giudice Mastrangelo. Nel 2010 si dedica alla scrittura sia per il cinema che per il teatro. La sceneggiatura ispirata alla poetica di Vittorio Bodini (l'illustre poeta salentino) viene selezionata al bando di concorso indetto dall'Apulia Film Commission Progetto Memoria. Nel Gennaio 2011 debutterà in teatro con il suo primo atto unico dedicato a Elisa Springer e tutte le vittime della Shoah. Attualmente è docente di recitazione cinematografica presso l'Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto a Bari e l'Accademia Talenti Nascenti di Lecce.