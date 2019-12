Al Teatro Traetta di Bitonto Gianni Ciardo con lo spettacolo dal titolo Ricordo al Futuro

Appuntamento il 6 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Traetta di Bitonto con lo spettacolo dal titolo Ricordo al Futuro di e con Gianni Ciardo e diretto dalla regista Ebe Guerra. Saranno in scena insieme a Gianno Ciardo (Fax) anche: Franco Ferrante (Max), Marilù Quercia (Costanza), Tiziana Gerbino (Zaza), Michele Grossi (zio Filippo), Valeria Iannone (Teresa) e Bruno Verdegiglio (Andrea).

Commedia brillante in un atto unico il cui plot narrativo vede lo sviluppo grazie ad un orologio impazzito che porta indietro nel tempo due amici, Fax e Max, catapultandoli nel 1919. Da lì una serie di equivoci alla spasmodica ricerca del modo con cui tornare “indietro” nel presente.

Gianni Ciardo, ormai noto nel panorama teatrale barese, in questo nuovo lavoro ha saputo reinterpretare il pensiero di molti: meglio quando si stava peggio! Ma sarà proprio vero? Lo si potrà scoprire godendo dello spettacolo e attraverso le doti dell’attore, che con il suo cast sa bene cosa vuol dire calcare il palcoscenico.

Questa nuova opera è la seconda della rassegna teatrale Il comico è una cosa seria, ideata dallo stesso Gianni Ciardo per la stagione 2019/20 per il Teatro Traetta di Bitonto. La rassegna abbraccia sia classici della letteratura teatrale come “Lumie di Sicilia” di Luigi Pirandello, che storiche pièce teatrali di Gianni Ciardo quali “Italo” più nuovi inediti quali Novecento di Alessandro Baricco.

Si segnalano le ricerche musicali dello stesso Gianni Ciardo, particolarmente pregevoli e vero trait d’union di tutti i lavori in cartellone.