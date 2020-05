Risvolti cromatici per ''Arte in vetrina''

Dopo il lungo periodo di sospensione imposto dal necessario lockdown riprendono le esposizioni presso la vetrina del centro d'arte e cultura 'L. da Vinci' di Bari - Santo Spirito con gli appuntamenti di ARTE in VETRINA, iniziativa che propone la visione di un dipinto, a cadenza quindicinale, direttamente dall'esterno della location.



Dal 28 maggio al 15 giugno è la volta di 'Risvolti cromatici', un acrilico su tela dalle dimensioni di cm 100 X 100 dell'artista Leonardo Basile. L'opera, che porta il 1997 come data di realizzazione, è un inedito mai esposto fino ad ora, e rappresenta l'intenzione dell'autore nel concentrare la propria fantasia sui giochi pulsanti dei colori accesi, creando tra essi una sinergia complementaristica che, come nell'immensità dello spazio, si lanciano verso l'infinito dove predominano il senso della memoria e il sogno.



Scrive Vito Cracas , storico e critico d'arte in Bari: "Artista dotato di vivace fantasia , Leonardo Basile traduce le vibrazioni della propria emozionalità in composizioni densamente ritmate nel variare dei segni grafici e dei colori, dove il richiamo formale alla realtà , tuttavia , è quasi del tutto annullato , a favore di una libera espressività della percezione interiore . Una pittura , la sua , densa di motivazioni spirituali e di intuizioni , che si dispongono secondo una logica propria , originale , nel tessuto della rappresentazione .



Momenti di approdo e di proiettive tensioni , ad un tempo , delle riflessioni maturate nel vissuto quotidiano , che l'artista esplicita con maestria nel dosaggio cromatico delle tonalità , con le quali traduce la variegata gamma dei sentimenti e le ineffabili vibrazioni della sensibilità ."



Leonardo Basile, nato a Palese (Bari) nel 1961 , pittore , ha frequentato il Liceo Artistico e l’Istituto d’ Arte ; opera nell’ambito dell’astratto e informale . Ha tenuto mostre personali e partecipato ad innumerevoli rassegne collettive nazionali ed internazionali. Ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti . Vive ed opera in Bari Santo Spirito , dove fa dell' arte il suo serio gioco di vita .



Risvolti cromatici per Arte in vetrina

Dal 28 Maggio al 15 Giugno 2020



Location

Vetrina Centro d'arte e cultura L. Da Vinci

Santo Spirito, Via G.Verdi, 7, (BA)



Orario di apertura

Tutti i giorni, 24/24 h



Sito web

http://leonardobasile.it



Organizzazione

Associazione Leonardo Da Vinci

info : 3312585103