I Riti e le Tradizioni della Settimana Santa a Castellana Grotte

Tra gli eventi più partecipati dalla città, unitamente alla plurisecolare Festa delle Fanove, rientrano, a pieno titolo i riti e le tradizioni legate alla Settimana Santa che costituiscono per la comunità castellanese un importante momento dal forte contenuto identitario e di coinvolgimento emotivo, attese le suggestive caratteristiche degli stessi, che se portate a conoscenza dei numerosi turisti in visita presso le grotte di Castellana in quegli stessi giorni, potrebbero ben rappresentare occasione di maggiore attrattiva per la permanenza in città.

A tal proposito quindi, nell’interesse della comunità, anche in chiave turistica, in collaborazione con la società Grotte srl, si è voluto promuovere e diffondere ancora di più i riti e le locali tradizioni legate alla Settimana Santa, favorendo visite guidate gratuite del patrimonio architettonico ed artistico della città, con apertura al pubblico delle chiese di S. Maria del Suffragio, conosciuta anche come “del Purgatorio” e dei “Santi Nicola ed Onofrio” site nel centro storico, entrambe sede di esposizione delle statue raffiguranti tutte le stazioni della via Crucis, vere e proprie opere d’arte di rara fattura realizzate da maestri cartapestai leccesi, lo svolgimento di concerti bandistici sia nelle chiese che nelle piazze della città, oltre che la promozione dei riti processionari che a Castellana vengono organizzati a cura delle locali Confraternite “Santissimo Sacramento” e “Sant’Onofrio”. La lunga, maestosa e suggestiva processione notturna del venerdì santo e quella mattutina del sabato, che rievocano la passione e morte di Gesù Cristo insieme allo struggente dolore della Madre, Vergine Addolorata.

Tra le novità di quest'anno la raccolta, presso l’assessorato alla Cultura dell'Ente, di scatti fotografici realizzati, dal 25 al 31 marzo prossimo in occasione della settimana santa da parte di castellanesi appassionati di fotografia, che verranno in seguito utilizzate per la promozione degli stessi riti per il prossimo anno.



Il calendario degli eventi:

Sabato 24 marzo

Ore 11:00 Centro Storico: Chiesa di Santa Maria del Suffragio detta “del Purgatorio” e Chiesa Santi Nicola e Onofrio - Apertura Esposizioni dei Misteri



Domenica 25 marzo

Ore 17:00 - Partenza da Piazza Nicola e Costa

Visita guidata, gratuita, di Castellana Grotte, con approfondimento tematico sui riti e le tradizioni legate alla settimana santa.

Per prenotazioni 392.00.97.443

Ore 20:00 Parrocchia S. Maria del Caroseno "Concerto della Passione" - Banda cittadina di Castellana Grotte, diretta dal M° Vito D'Elia Esecuzione marce funebri composte dal Maestro castellanese Nicola Corbascio, in ricordo nel 10° anniversario dalla sua morte.



Martedì 27 marzo

Ore 19:45 Chiesa Matrice San Leone Magno "I suoni del dolore" - Banda "Vito Semeraro" Castellana Grotte, diretta da Carlo Maria Clemente, con la partecipazione della Schola Cantorum "Don Vincenzo Vitti" di Castellana Grotte, diretta da Vittorio Petruzzi.



Venerdì 30 marzo - ore 18:00

Ore 18:00 Piazza Nicola e Costa Marce classiche della Settimana Santa Banda "Vito Semeraro" Castellana Grotte

Ore 20:00 - Partenza e arrivo dalla Chiesa Matrice San Leone Magno Processione dei Misteri Arciconfraternita del Santissimo Sacramento.



Sabato 31 marzo

Ore 6:00 - Piazza Nicola e Costa - Marce classiche della Settimana Santa Banda cittadina di Castellana Grotte.

Ore 7:00 - Partenza e arrivo Chiesa Santi Nicola e Onofrio - Processione del Sabato mattina dell’Addolorata - Confraternita Sant'Onofrio e dell'Addolorata.