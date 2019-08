I ruderi di una villa in stile liberty, trasformati sapientemente in quel che è il Tempio del sapore: TRE CAMINI, a Torre a Mare, provincia di Bari.

La proprietaria, Angela, è laureata in tecnologie e biologie della nutrizione animale. La verdura è quella del suo orto, ed il macello per le sue carni è controllato maniacalmente. Il vino poi, è prodotto da Lei, senza additivi, conservanti o derivati di strana natura.

Le pastelle fritte sono bianche (e non GIALLE!), ed ogni offerta segue i ritmi delle stagioni. Senza un menu, senza congelature o surgelature, a lume di candela e con porcellane preziosamente spaiate, in questo angolo del buon gusto, i clienti non vengono farciti come tacchini, ma nutriti. Con gusto. Con piacere nel farlo. E’ il rifugio ideale per le occasioni speciali, ma anche no. Un piccolo segreto da condividere solo con gli amici più cari. Perché vi parlo di questo posto incantevole? Perché ha per tetto il cielo e la luna per abat jour e la notte di San Lorenzo si potranno ammirare le stelle cadenti a lume di candela, o meglio, di padelle romane visto che qui proporremo Roma Spogliata con al termine due degustazioni di primi: Maccheroni alla amatriciana, Trofiette in crema di zucchine, anguria e un calice di vino o birra rigorosamente fatti in casa......e allora?......per info e prenotazioni 371/358.26.45-348/820.78.85