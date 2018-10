A Putignano la 23^ Edizione della Sagra del Fungo e dei Sapori di Bosco

Torna il consueto appuntamento autunnale con la Sagra del Fungo e dei Sapori di Bosco, che il Comune di Putignano - Assessorato Cultura e Turismo – promuove e organizza assieme all’Associazione Putignanese Cercatori Funghi e all’Associazione Putignanese Funghi.

L'evento, giunto alla sua 23a edizione, si presenta anche quest'anno con un programma rinvigorito sia nella durata, passata da due a tre giorni, dal 19 al 21 ottobre, sia nella qualità e portata degli appuntamenti previsti.

Sulla scia del rinnovato “concept” della Sagra già avviato a partire dall’edizione 2014, si consolida cosí l’indirizzo programmatico dell’Assessorato di puntare a rafforzare la valenza dell’evento, quale vera e propria “vetrina” di promozione turistica del paese. L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio evento-attrattore capace d’incentivare la sosta in zona dei turisti per l’intero week-end, ma non solo: far sì che la Sagra diventi un appuntamento riconosciuto a livello territoriale, per far conoscere Putignano anche al di là del Carnevale, facendo apprezzare alcuni piatti tipici e prodotti agroalimentari peculiari della nostra tradizione. La scelta del centro storico, quale principale location della manifestazione focalizza poi, ancora una volta, l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale del paese.

Protagonista privilegiato il Borgo antico con il suo Museo civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro che, anche quest'anno, per l'occasione sará accessibile al pubblico oltre il normale orario di apertura, prolungato per giorni sabato e domenica fino alle 21.30. L'atrio dello stesso Museo inoltre ospiterà un'interessante mostra micologica a cura di micologi professionisti: occasione imperdibile per tutti gli appassionati che vogliono conoscere al meglio il mondo dei funghi.

Memore del successo delle passate edizioni, l’Assessorato punta a rimarcare anche nel 2018 l’abbinamento tra l'aspetto folklorico della Sagra e la riflessione sul valore dell'evento ai fini dello sviluppo del turismo.

Non manca infatti lo spazio dedicato alla riflessione e alla discussione su temi importanti quali la tutela del paesaggio, la valorizzazione del territorio, il turismo sostenibile. Si parte dunque come di consueto venerdì 19 ottobre, presso la Sala conferenze del Museo civico, con il quarto appuntamento dedicato alla conferenza/dibattito intitolata “Strategie e percorsi di valorizzazione per un turismo enogastronomico sostenibile”. Relatori di questa edizione il dott. Alessandro Buongiorno - Docente di Economia, Progettazione e Politiche del Turismo all'Università A. Moro di Bari e Domenico Pugliese - Fiduciario di Slow Food Alberobello (BA). A seguire l'apertura degli stand.

Come nelle precedenti edizioni, poi, non mancano gli appuntamenti con lo spettacolo di piazza: nelle serate di sabato 20 e domenica 21 ottobre, Piazza Plebiscito e Piazza Santa Maria, nel cuore pulsante del borgo antico, ospiteranno rispettivamente, dalle 21.30 gli spettacoli musicali con NITROPHOSKA Live “ska-orchestra”, MERIDIO POPULAR BAND con canti balli e danze popolari del sud Italia, IL CABARET DEL MUDU’ con Uccio De Santis, Umberto Sardella e Antonella Genga e con Aquilino De Luca – Piano – Daniela Desideri - Voce, ANGELO MESSA E TARANTA FIL con il loro Tributo alla musica Napoletana.

(http://www.comuneputignano.it)