A Triggiano la 18^ edizione della Sagra "U Minghiaridd della Solidarietà"

La Parrocchia San Giuseppe Moscati di Triggiano organizza la 18^ edizione della Sagra U Minghiaridd della Solidarietà. Musica live con gli amici della ControrchestraBigband che allieterà la serata con propri brani inediti, grandi classici americani, canzoni italiane d'autore, pop internazionale, rock melodico, brani anni '60 & '70, musica di colonne sonore dei film più famosi, dance anni '70 e ultimi successi pop ... insomma musica per tutti i gusti tra un piatto di cavatelli e un bicchiere di vino. Non poteva mancare Mr Big Circus Cabaret, un esilarante cabaret circense, in cui il protagonista, Mr.Big! dallo strano accento straniero, incanta e diverte il pubblico facendo della tecnica circense il trampolino di lancio per una travolgente comicità!

I bambini lo adorano e anche quest'anno ci sarà!

Info evento FB: https://www.facebook.com/events/169158030630505/