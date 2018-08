A Castellana Grotte la 62^ Sagra del Pollo e del Coniglio e la Tradizionale Fiera del Caroseno

La Concommercio di Castellana Grotte organizza il 7 e 8 settembre la 62* SAGRA DEL POLLO E DEL CONIGLIO a curadei titolari delle macellerie che allestiranno le vetrine "IN SATIRA" e i punti di degustazionedi polli cotti alla brace.



In PIAZZA GARIBALDI verrà allestita una mostra fotografica della storia della sagrain collaborazione conl'artista MIMMO GUGLIELMI.



SABATO 8 SETTEMBRE IN CONCOMITANZA SI SVOLGERA' LA TRADIZIONALE FIERA DEL CAROSENO.