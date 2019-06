A Corato prodotti tipici locali e piatti preparati al momento nella Sagra ''La Puglia in un boccone'

Appuntamento da non perdere Sabato 15 e Domenica 16 giugno 2019; ritorna, dopo il successo della prima edizione, per la seconda edizione la Sagra ‘LA PUGLIA IN UN BOCCONE’ nella cornice dello storico parco comunale Sant’Elia di Corato a partire dalle ore 18:00. La puglia in un boccone, rientrata nel programma de ‘L’ESTATE CORATINA’, è una manifestazione gastronomica che ha come fulcro la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche pugliesi, con lo scopo di esaltare le specialità locali, semplici nella preparazione, ma che assicurano qualità degli ingredienti. La mission della sagra è quello di valorizzare non solo il territorio pugliese ma anche quello di creare momenti di convivialità e aggregazione all’interno del paese.

Nell’evento saranno presenti numerosi stand dove poter degustare prodotti tipici locali e piatti preparati al momento; a questo sarà accompagnata anche la vendita di prodotti per poter portare il gusto pugliese anche a casa vostra.

Ad accompagnare la serata ci saranno animazione per bambini e musica dal vivo.