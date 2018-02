San Valentino a Masseria Spina

Lo staff de "Le Cucine di Masseria Spina" invita tutte le coppie il 14 Febbraio 2018 per una cena romantica nella parte seicentesca della masseria.



Il nostro menù di San Valentino 2018



Benvenuto dello Chef con

Flûte di Spumante Brut Bianco - I Pastini



Antipasto

Gamberi rossi marinati al tabasco su emulsione di spinaci, cremoso di burrata e croccante di taralli ai 5 cereali



Primo Piatto

Balanzone alla rana pescatrice al nero di seppia su coulis di zuppa di triglia



Secondo Piatto

Triglia in zuppetta di pomodori datterino del Vesuvio



Degustazione di formaggi con confetture



Dessert

Mousse fragola e cioccolato



Vini:

Spumante Brut Bianco - I Pastini

Vardeca – Cantine Cardone

Cava Bianca Barricato – Terre Carsiche 1939

Primitvo – Ognissole

Sussumaniello - I Pastini

Passito – I Pastini



L'intrattenimento musicale sarà curato dal trio Jazz for Lovers di Monopoli



Possibilità di pernottamento nelle incantevoli residenze

In ogni matrimoniale un lieto benvenuto con bottiglia di Prosit Rosé delle Cantine Cardone



Info e prenotazioni

3349127349



RICHIESTA PRENOTAZIONE - POSTI LIMITATI