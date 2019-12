'Santa Claus va per mare', spettacoli, mercatini, laboratori e rappresentazioni in mare

La RCU San Giorgio - Torre a Mare invita la cittadinanza di ogni età il 14 dicembre a festeggiare il momento più magico dell'anno sul mare!

A partire dalle ore 15,00 e, fino a sera, la piazza della Torre Pelosa e il Porticciolo di Torre a Mare saranno animati da spettacoli, mercatini, laboratori per bambini, tombolata, musica natalizia e ...... rappresentazioni "in mare".

L'arte, la tradizione e il rispetto per l'ambiente si fonderanno magicamente con lo spirito comunitario dei quartieri San Giorgio e Torre a Mare.

Anche a mare è Natale!

Evento a cura di APS Torre a mare insieme, Ass. I Sentieri, A.C. Areaantica, CatSurf.

Programma dell'evento:

- ore 15,00 Piazza della Torre: laboratori creativi per bambini e spettacolo di bolle giganti"Joseph's Bubbles Show";

- ore 16,30 Porticciolo di Torre a Mare: rappresentazione "Lo sbarco di Santa Claus" - gli Zampognari accoglieranno Santa Claus con le note del Natale

- ore 17,30 Piazza della Torre: "La casa di Santa Claus": ri-giocattolando contro lo spreco con distribuzione dei doni sapientemente riciclati e rigenerati e Tombolata

- ore 19,00 -20,00 Piazza della Torre: concerto Gospel con le meravigliose voci del "BARI GOSPEL CHOIR"