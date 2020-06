Al Planetario di Bari il laboratorio-spettacolo “Science Show”

Il Planetario di Bari riapre finalmente per tornare a divertire e a insegnare ad adulti e bambini le meraviglie della scienza in totale sicurezza.

Sabato 13 Giugno alle ore 19:00 sul grande prato del planetario va in scena il nuovo laboratorio-spettacolo “SCIENCE SHOW”:

lo scienziato (pazzo) Alessio Perniola si esibirà tra strani oggetti volanti e magici esperimenti che vi permetteranno di scoprire le leggi che governano il mondo!

Lo spettacolo ha una durata di un’ora ed è consigliato ad adulti e bambini a partire dai 6 anni.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini. L’attività è destinata ad un numero limitato di spettatori.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE MAIL a bariplanetario@gmail.com

Infotel 3934356956