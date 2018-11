Giornata del benessere con screning specialistici gratuiti a Villa Giovanna

Su iniziativa del presidente della commissione Culture Giuseppe Cascella e della consigliera incaricata dal sindaco per le attività culturali nelle scuole, Rosa Grazioso, si svolgerà domenica prossima, 11 novembre, dalle ore 9.30 alle 14, presso la residenza sanitaria assistita Villa Giovanna, in via Puccini, “La Giornata del Benessere, tra screening e prevenzione”, nel corso della quale saranno effettuati controlli di prevenzione oculistici e audiologici gratuiti su prenotazione.

Gli screening, visivo (vizi refrattivi, analisi cristallino e retina) e audiometrico, saranno eseguiti dai dottori Giuseppe Cascella, Luca De Giglio, Marcello Iacobellis, Francesco Lepore, Flavia Ardillo e Alessandra Grieco.

Per le prenotazioni: 346 1141285