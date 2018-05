"Sport e scuola, binomio vincente", al Pala Laforgia di Bari un incontro-dibattito sull'associazionismo territoriale e scuola

Sabato 26 maggio 2018 il parquet del Pala Laforgia, la grande arena dello sport del quartier San Paolo di Bari, aprirà alle ore 17.00 il sipario su un eccezionale palcoscenico multidisciplinare dove gli atleti delle società territoriali di scherma (Club Scherma Bari), basket (Asd Mar. Lu.), pesistica (Ginnastica Angiulli), ciclismo (Asd Ballarini), calcio (Asd Passpartout Aurora, Pink Bari) e pallavolo celebreranno, attraverso esibizioni, gare e dibattiti i numerosi successi non solo sportivi di 4 anni di impegno educativo attraverso l’associazionismo. Un vero e proprio bilancio territoriale per riflettere insieme sullo sport come educazione e promozione culturale nelle periferie.

Madrina dell’evento sarà l’Asd Don Milani Volley Bari, nata nel 2014 da un progetto scolastico di scopo socio/pedagogico nell’omonimo Istituto Comprensivo di via delle Regioni, approdato dopo una escalation memorabile ad una eccezionale doppia promozione in Serie D per le formazioni di pallavolo maschile e femminile.

In onore della singolare doppietta della neonata e virtuosa società barese la Federazione Italiana di Pallavolo, grazie al presidio del Comitato Territoriale Bari/Foggia farà tappa al Pala Laforgia per avviare ufficialmente il tour promozionale dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile 2018 in programma a Bari a settembre. Per l’occasione sarà sorteggiato tra tutti i partecipanti il primo biglietto gratuito.

Tanti gli ospiti dell’evento di calibro anche internazionale come lo spadista olimpionico cubano Andres Marcel Carrillo Ayala e il barese Vito Capuano vincitore ad Ancona, pochi giorni fa, della Coppa Italia di scherma. Studenti ed atleti dell’I.C. Don Milani riceveranno dai testimonial eccellenti della manifestazione le medaglie commemorative dei risultati conseguiti nelle numerose discipline promosse.