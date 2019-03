Nell’ambito di “Sentieri Quotidiani” (per esteso “Fotografia di comunità e arte pubblica per la rigenerazione dei paesaggi quotidiani di Ceglie del Campo e Carbonara”), vincitore del Premio “Creative Living Lab” promosso dalla Direzione Generale “Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), sabato 23 marzo, il biologo ambientale Rocco Labadessa condurrà i partecipanti in una passeggiata tra città e campagna nel paesaggio periurbano di Ceglie del Campo e Carbonara alla quale parteciperanno anche l’assessora all’Urbanistica Carla Tedesco e il presidente del Municipio IV Nicola Acquaviva..

L’appuntamento per quanti vorranno partecipare è fissato alle ore 15.30 in piazza Vittorio Veneto, a Ceglie del Campo, per un’esplorazione a piedi tra luoghi eterogenei e disarticolati alla scoperta della naturalità residua e del paesaggio rurale che resiste ai margini del centro abitato.

Le passeggiate urbane sono pensate per accompagnare i partecipanti alla scoperta di punti di vista non scontati sui territori di Carbonara e Ceglie del Campo, e preludono all’interazione con gli artisti Andreco, Paolo Baroni, Michele Cera, Fabrizio Bellomo e Aldo Grittani, dalla quale nasceranno gli interventi lungo il sentiero urbano che animeranno la fase conclusiva del progetto, prevista tra aprile e maggio.

“Fotografia di comunità e arte pubblica per la rigenerazione dei paesaggi quotidiani di Ceglie del Campo e Carbonara” è ideato e organizzato da sette partner: Iteras | Centro di ricerca per la sostenibilità e l’innovazione territoriale, Lab-Laboratorio di Fotografia di Architettura e Paesaggio, UNISCO - Network per lo sviluppo locale, Associazione Culturale “Kailìa”, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Elena di Savoia – Piero Calamandrei”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Comune di Bari.

Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sulla pagina FB Sentieri Quotidiani.