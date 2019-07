Serata brasiliana con associazione Origens

Ritorna il nostro viaggio in giro per il mondo e, questa volta, partiamo dal Sud America: il Brasile. Terra di colori, sapori e climi differenti, ricco di profumi, spezie e culture miste.



Giovedì 8 agosto non perdere l'appuntamento con gli amici dell'Associazione Culturale Origens e di Ethnic Cook che ci accompagneranno in questa prima tappa oltreoceano.



Il menù

ACARA’

(Polpetta fritta di fagioli all’occhio con cipolle e spezie)

con contorno di insalata € 6,00



BOLINHO DE BACALHAU

(polpette fritte di baccalà e patate alla noce moscata)

CON MOLHO LAMBAO

(insalata di pomodori, cipolle, prezzemolo, limone, olio) € 7,00



BULGUR DELLO CHEF

(frumento speziato con gamberi e baccalà, in salsa di latte di cocco e gamberi) € 8,00



MOQUECA

(pesce penna con olio rosso africano e latte di cocco)

con contorno di riso basmati al profumo di limone € 8,00



TORTA ETHNIC COOK

(base biscotto al cioccolato con mousse di passion fruit) € 5,00



Menù degustazione

con assaggi di tutte le portate € 25,00



Esperamos vocês para curtirem a noite!



Prenota il tuo posto e buona cena!



- info&prenotazioni: 0806180401