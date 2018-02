Serata italiana - Far Fly trio

I FAR FLY TRIO special edition: solo musica italiana

Festeggiamo i 5 anni di attività dei FAR FLY TRIO con una scaletta ad hoc in esclusiva per il Fix It Live.

Una serata di sola musica italiana in versione elettroacustica rigorosamente dal vivo.

Dalle hit del passato a quelle di oggi!



Line Up:

Elena Manolio - Voce

Maurizio Ruta - Chitarra/Loop Station

Miky De Benedictis - Pad e Cajion



Vi ricordiamo che Fix It Live non e' solo musica e' anche Hamburgheria e American Bar Vieni ad assaggiare le nostre specialità’ L’HAMBURGER VULCANO & PITA BURGER



- INGRESSO GRATUITO -



- SOLO PER CHI USUFRUISCE DEL SERVIZIO AL TAVOLO

NEGLI EVENTI CON DJ SET O LIVE COSTO COPERTO 2 EURO



- POSSIBILITA’ DI PRENOTAZIONE TAVOLI - PER COMPLEANNI O EVENTI richiesta presenza in sede per PIANIFICAZIONI





per info E PRENOTAZIONI DOPO LE ORE 18.00



contatta

345 079 8815



PARCHEGGIO ‘’ ROMY ‘’ A SOLI 40MT DAL LOCALE APERTO 24H SU 24H

CON TARIFFA ORARIA