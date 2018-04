"Guest" Maurizio Macri' al Ttrappeto

Maurizio Macri noto DJ tra i più amati del Salento, nasce nell'Agosto del 67. Appassionato sin da piccolo di musica e di tutto ciò che le ruota intorno, a 15 anni fa il suo esordio ufficiale a radio terra d’ Otranto. Sempre proiettato a guardare avanti, entra a far parte come dj dello Xenon, prima rilevante discoteca del salento e de il Gatto e la volpe (oggi Malè). Originario di Maglie, prosegue di paripasso la carriera radiofonica e approda nei grandi network animando le mattine e i pomeriggi musicali. Nel 2002 un nuovo importante traguardo lo vede protagonista: l’apertura del concerto-evento leccese dei Jamiroquai. L’anno dopo si cimenta nella conduzione del programma house “feeling good”, in onda in tutto il sud Italia. Eclettico e sperimentale anticipatore di tendenze, si divide tra le discoteche più glamour d’Italia. L’eleganza e la raffinatezza sono le carattestiche che distinguono il suo stile unite sapientemente ad un’attenta ricerca del suono.



Sabato 14 APRILE per la nuova serie "GUEST" del TRAPPETO

Ospitiamo MAURIZIO MACRI'!

Dj set

TONY LOCO

TONIO BONERBA



Voice

LEO SICILIANO

Percussion live

VITO TRIBUZIO





AL TRAPPETO ARRIVARE PRIMA CONVIENE!!

INGRESSO OMAGGIO ENTRO L'00.30 per tutti coloro che contatteranno il 3282677160 comunicando il proprio nome e cognome!

Ingresso soggetto a selezione





Possibilità di CENA € 30 comprensivo di ingresso disco

(Solo su prenotazione)



INFO / PRENOTAZIONI PRIVE''



3282677160

Prenotazioni Cene al 3282677160

Il Trappeto C.da Cristo delle Zolle, 207, 70043 Monopoli (Italia)