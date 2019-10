A Bitonto la settimana Shakespeariana, spettacoli dal vivo, proiezioni r incontri letterari

www.shakespeare7, giunto alla sua settima edizione, è un festival itinerante ideato dalla compagnia Fatti d’Arte e promosso in collaborazione con l’Assessorato al Marketing territoriale - Turismo - Festival - Eventi - Governo partecipato - Polizia municipale del Comune di Bitonto e si svolgerà, dal 21 al 27 ottobre, in programma attività al Teatro Tommaso Traetta, nel centro antico della città, presso le Officine culturali site in largo Gramsci, 7 e non solo.

L’iniziativa è un percorso culturale e formativo fondato sull’opera di William Shakespeare e sulla sua diffusione, fruizione e conoscenza. Si avvale di azioni performative, di una programmazione specifica con spettacoli dal vivo e proiezioni, incontri letterari e incursioni urbane di visual art.

L’intera cittadinanza è coinvolta, ormai da anni, in questa full immersion nell’opera del drammaturgo inglese, un’azione che unisce lo spettacolo dal vivo alla formazione del pubblico.

La compagnia teatrale ‘Fatti d’Arte’ lavora a questo progetto in collaborazione con alcune realtà locali: la Società Cooperativa Sociale Ulixes e Ferrotranviara Bari-Nord.

La settimana, in programma ad ottobre, presenta un percorso storico, critico e artistico sulle opere più famose del ‘Bardo’, il fulcro della manifestazione è la presentazione dello spettacolo ‘Molto rumore per nulla’ diretto da Raffaele Romita al Teatro ‘Tommasio Traetta’ il 25, 26 e 27 ottobre.

LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

SETTIMANA SHAKESPEARIANA

www.shakespeare7

21 – 27 ottobre

Lunedì 21 ottobre

Dalle ore 20

Centro antico della città di Bitonto

SHAKESPEARE ON THE FLOOR

Incursioni di arte urbana

A cura di Fatti d’Arte e Quei Bravi Ragazzi

Martedì 22 ottobre

In mattinata sui treni della Ferrotramviaria Bari-nord

CI SCUSIAMO PER IL RITARDO

Storie di Shakespeare nell’immaginario comune

Performances di teatro

Mercoledì 23 ottobre

Dalle ore 20

Centro antico della città di Bitonto

SCORRERIE URBANE

A cura di Fatti d’Arte e Quei Bravi Ragazzi

Giovedì 24 ottobre

ore 18.30

Torrione Angioino di Bitonto

‘MUCH ADO ABOUT … LOVE’

Talk sull’opera scelta di W.Shakespeare a cura di Just British

INGRESSO LIBERO

Venerdì 25 – sabato 26 ottobre

ore 21

Teatro Traetta, Bitonto Largo Teatro 17

MOLTO RUMORE PER NULLA

A cura di Fatti d’Arte

Domenica 27 ottobre

ore 18

Teatro Traetta, Bitonto Largo Teatro 17

MOLTO RUMORE PER NULLA

A cura di Fatti d’Arte

ore 20.30

#SHAKESPARTY

CAVEAU, Bitonto

Party con Dj set

INFO E PRENOTAZIONI:

3338553593 / 3483797668

info@fattidarte.org