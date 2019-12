Gli appuntamenti alla Casa di Pulcinella per Natale 2019

BUON NATALE E FELICE ANNO 2020 dal Granteatrino

“L’albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita “.

Gli appuntamenti prossimi alla Casa di Pulcinella:



29 dicembre ore 18.00

Artacadabra

spettacolo di magia di Max Barile

info e prenotazioni cell. 338 8608457



30 dicembre ore 18.00

La Cenerentola

Spettacolo di burattini e attori del Granteatrino – ingresso libero



5 e 6 gennaio ore 18.00

Il soffio magico

Spettacolo di bolle di sapone di Bubble on Circus – infotel .080 534 46 60



Cerchi un'idea originale da mettere sotto l'albero di Natale?

A NATALE REGALA IL TEATRO: REGALA UNO SPETTACOLO O ABBONAMENTO ALLA CASA DI PULCINELLA!



Con il Teatro Casa di Pulcinella per Natale puoi regalare un biglietto a teatro o una tessera/carnet per 10 ingressi.



Dove?

presso la biglietteria del teatro (dal lunedì al sabato ore 10.00 – 13.00).

Arena della Vittoria 4/a - Bari

Infotel. 080.534.46.60



CONSULTA IL NOSTRO SITO PER IL RICCO PROGRAMMA DI APPUNTAMENTI PER LE FAMIGLIE

casadipulcinella.it