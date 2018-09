In Piazza Ferrarese lo spettacolo aereo della compagnia ResExtensa

E’ alle porte la ‘Bari Zerobarriere-Gran finale paratriathlon Series- Trofeo Cus Triathlon’, manifestazione organizzata dalla cooperativa Zero Barriere di Bari con il CUS Bari ed in collaborazione con l’Associazione ‘LeZZanZare’, che si terrà nella mattinata di domenica 23 settembre.

Una prima novità assoluta di questa seconda edizione dell’evento è lo spettacolo di danza aerea della danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri e della sua compagnia ResExtensa previsto il 22 settembre a partire dalle 21 in piazza Ferrarese, che anticiperà le gare del giorno dopo.

Si tratta di una sorta di evento ‘inaugurale’ della manifestazione, affidato alla compagnia diretta dall’artista che, proprio in questi giorni, è stata impegnata presso la Fiera del Levante dove ha tenuto i corsi di danza aerea aperti anche a persone con disabilità motorie o sensoriali.

Una esperienza formativa, quella vissuta in fiera, per tutti coloro che ne hanno preso parte o semplicemente che hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti del corso e che ha condotto già ad un risultato straordinario: dieci degli iscritti si aggiungeranno alla compagnia ResExtensa dance company per lo spettacolo di danza aerea in onore degli atleti di Triathlon e Paratriathlon di sabato sera. Lo spettacolo pensato per l’occasione si basa proprio sul concetto di ‘barriere’ e mostra come, certo non senza impegno e sacrifici, le stesse possano essere superate. Esattamente come per le diversità.

In quest’ottica, lo show aereo di sabato sera, durante il quale gli spettatori potranno assistere alle evoluzioni, giravolte e virtuosismi degli artisti della compagnia, si colloca perfettamente in linea con quello che è lo ‘spirito’ della manifestazione sportiva: mostrare che nulla è impossibile e che i limiti che ci impediscono di raggiungere i traguardi sono, spesso, meno insormontabili di quello che crediamo.

L’appuntamento, pertanto, è alle ore 21 di sabato 22 settembre, in Piazza Ferrarese, Bari.

L’evento è gratuito.

Per maggiori informazioni sullo spettacolo: https://www. facebook.com/events/ 593904314361355/