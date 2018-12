Paolo Sassanelli in scena ad Altamura con lo spettacolo musicale 'La Leggenda Paganini'

Paolo Sassanelli in scena al Teatro Mrcadante con "LA LEGGENDA PAGANINI" Monologo per voce recitante, violino e chitarra di B. Melasecchi, F. Michelangeli, P. Sassanelli con Davide Alogna violino, Giulio Tampalini chitarra.



Regia di Paolo Sassanelli

ideazione Filippo Michelangeli - Distribuzione in esclusiva: AidaStudio



“La leggenda Paganini” racconta al pubblico questo straordinario musicista attraverso un format che alterna una voce recitante, quella del popolare attore Paolo Sassanelli che ha curato il testo con Bianca Melasecchi e Filippo Michelangeli, alle prodezze musicali di due virtuosi di prim’ordine, il violinista Davide Alogna e il chitarrista Giulio Tampalini. Perché suonare Paganini non è cosa da tutti, ci vogliono mani d’acciaio e anni di studio. Lo spettacolo è in un tempo unico, per non interrompere mai la tensione dell’evento, e prevede l’esecuzione dei grandi capolavori del compositore genovese, i Capricci per violino solo, la Sonata Concertata per violino e chitarra, Ghiribizzi e le Variazioni sul Carnevale di Venezia per chitarra, il celebre Cantabile in Re maggiore, la prima Sonata per violino e chitarra dal “Centone” e il guizzo inconfondibile della “Campanella”, tratta dal terzo tempo del Concerto n. 2 per violino e orchestra.