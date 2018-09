Al Planetario di Bari con lo spettacolo "Sistema solare coast to coast"

Sabato 22 Settembre alle ore 19:00 si ritorna al Planetario sito presso la Fiera del Levante con lo lo spettacolo dal titolo “SISTEMA SOLARE COAST TO COAST”.

Conosceremo tutti i pianeti del Sistema Solare, affronteremo la pericolosa fascia degli asteroidi, cavalcheremo le stelle comete e scopriremo perché la Terra è un posto così speciale.



Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.



Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956