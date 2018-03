"Splash Festival": a Torre Quetta la terza edizione della sfida tra bartender

Lunedì 11 giugno, dalle ore 10 fino a sera, i migliori bartender della Puglia si sfideranno a Torre Quetta per creare il cocktail dell'anno. Lo Splash Festival “Beverage & Hospitality” arriva a Bari per una lunga giornata dedicata alle degustazioni, al professionismo, a workshop ed eventi da vivere sulla spiaggia più frequentata dai baresi.

Per la terza edizione del festival, che lo scorso anno ha richiamato 800 iscritti e migliaia di spettatori, gli organizzatori hanno scelto il litorale sud di Bari che, per l’occasione, farà da cornice a due competizioni: “Stir it up challenge”, la gara di mixology dedicata a titolari e dipendenti dei locali pugliesi e realizzata in collaborazione con Terza Luna Tè e Tisane, e “Coffee & Spirits”, evento aperto ad esperti mixologist che si cimenteranno nella preparazione di cocktail a base di caffè.

Per l’edizione 2018 lo Splash Festival guarda ad est, miscelando l'eccellenza dei prodotti autoctoni locali ad ingredienti ricercati, tipici della cultura del Mediterraneo. Il tema scelto per caratterizzare tutte le performance è “Puglia miscela d'oriente”.

Per la competizione "Stir it Up" challenge, dal 23 aprile al 6 maggio, i candidati saranno sottoposti a due tipologie di votazioni. La prima coinvolgerà una giuria popolare che, attraverso i contatti della pagina facebook ufficiale del festival, eleggerà le due ricette che andranno direttamente in finale grazie al numero di “like”. Gli altri quattro posti disponibili, invece, saranno decretati da una giuria di intenditori (sensoriale e tecnica).

Il giorno della gara i finalisti dovranno eseguire due cocktail identici in otto minuti.

Splash Festival, realizzato con il patrocinio del Comune di Bari, offrirà a tutti i visitatori un ricco programma tra workshop per i curiosi ed esperti del settore. Competizioni e premiazioni dedicate alle diverse esperienze di bar, un’area Bar Project Experience con lezioni a tema, sport e musica live. Ai vincitori sarà assegnato un corso gratuito a scelta tra quelli proposti da Barproject Accademy, sconto sull'acquisto di attrezzature, una targa di partecipazione, un kit per la miscelazione di ingredienti e altri omaggi forniti dagli sponsor.

Per partecipare alla manifestazione occorre iscriversi entro l'8 aprile sul sito www.splashfestival.it e inviare un breve video di presentazione sulla pagina fb dell’evento.

Allestitore ufficiale dell'evento: Allestire; main sponsor: Opera, Elektra; partner: Terza Luna, Puro Ghiaccio, FF3300, associazione AIPD, Teapiù, Baringress, Aperinfresco.

Per informazioni: 3932336837 - www.splashfestival.it.