“Spring Black Weekend” al Puglia Outlet Village di Molfetta

Puglia Outlet Village rivela la nuova promozione di primavera. Dal 24 maggio, sino a lunedì 27 le boutique della Land of Fashion pugliese propongono “Spring Black Weekend”, con sconti del 30% su tutte le collezioni primavera estate.

“Spring Black Weekend” è il fine settimana più lungo e invitante per risvegliare la voglia di shopping con i suoi sconti sul prezzo outlet. Con la bella stagione che entra nel vivo, il Village pugliese si mostra in tutta la sua eleganza, rafforzando il rapporto con chi è in cerca di un’esperienza di acquisto, resa unica da occasioni come questa.

Per scoprire i tantissimi negozi aderenti all’iniziativa, si può consultare il sito ufficiale www.pugliaoutlet.it.

Intanto, Puglia Outlet Village sottolinea gli orari estivi, dal lunedì alla domenica sempre aperti dalle ore 10 alle 21, che danno un’ulteriore possibilità di scegliere in tutta tranquillità tra i migliori brand della moda presenti nel Village.