Stagione sportiva 2018/2019 i panthers rugby team ricominciano le attività

Dopo una S.S. 2017/2018 strabiliante in tutti i settori, anche quest'anno riparte il lavoro del Team Panthers che riapre le porte del Campo Sportivo Comunale di Modugno a partire dal 4 settembre 2018.

Tante le novità e le iniziative proposte dal Team, dallo sportivo al sociale, nuovi tecnici e nuovi dirigenti altamente qualificati daranno vita ad un movimento Modugnese in piena crescita impiegando ragazzi e ragazze dai 4 ai 35 anni.

Riepilogando :



- Martedì 4 Settembre ore 20.30, si parte con gli allenamenti del Settore Maschile Seniores dai 16 anni in su, pronti ad affrontare il campionato di Serie C2 Pugliese;



- Mercoledì 5 Settembre ore 16.30, si parte con il primo allenamento Femminile Seniores dai 15 anni in su, con un nuovo assetto di regolamento, i nostri tecnici prepareranno le ragazze ad affrontare il campionato di Coppa Italia Rugby Seven;



- Venerdì 7 Settembre ore 15.00, grande "Festa del Rugby" con la riapertura della Scuola Rugby, quindi tutti i bambini/e dai 4 ai 14 anni sono invitati a provare gratuitamente il gioco della palla ovale. Tanta musica, giochi e sorprese allieteranno anche i genitori che potranno chiedere tutte le informazioni.



Vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di divertirvi con il Rugby, basta solo una maglietta, pantaloncino e scarpe ginniche al resto pensiamo noi.

Se vuoi info sulla categoria di tuo interesse contatta Mirko al 3493241499.

Resta aggiornato seguendo la nostra pagina FB https://www.facebook.com/AsdPantheressRugbyGirlsTeam/

https://www.facebook.com/events/665868043785723/

