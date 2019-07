Stand-up comedy night con Ettore Potente + Sal Modugno al nab di Noci

Vi è piaciuto il live dei Wamboo-P?

Beh, noi non ci fermiamo mica qui.

Mercoledì vi portiamo la STAND-UP COMEDY!!



Ma quindi cos’è la stand-up comedy?? Un genere di comicità che lascia a casa parrucche, jingle, tormentoni ed imitazioni tipiche del cabaret televisivo, per presentare la comicità nella sua “forma zero”: un comico che sul palco porta sé stesso, con un microfono a filo ed una comicità senza filtri e senza censure. Nessuno farà battute su traffico e suocere, nessuno si presenterà al Nab vestito da Ape Maia, ma soprattutto nessuno vi chiederà chi cazzo sia Tatiana.





MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

h. 21.30

NAB - New American Bar - Noci



STAND-UP COMEDY NIGHT

con Ettore Potente e Sal Modugno

(BeComedy)





ETTORE POTENTE

Ettore Potente è evaso dall’aula il primo giorno di scuola elementare ed ha interpretato il bue nella recita di Natale delle medie. Ha un fratello gemello, quindi nel dubbio saluta sempre. È stato campione di atletica, poi musicista nei festival di mezzo stivale, poi controfigura per il cinema su una Kübelwagen nazista. È laureato in Geologia e Geofisica ed ha rischiato l’arresto per il reato di cui all'art. 494 del Codice Penale. Dal 2011 affida i suoi account social ad un pupazzo di nome Mercuzio. Ad inizio 2017 entra a far parte di BeComedy, collettivo pioniere della stand-up comedy in Puglia, che gli permette di trasformare i like in sorrisi, fino a portare i suoi monologhi anche all’estero, ad Atene e Londra. Nel 2019 approda allo Zelig di Milano con BeComedy UK. Come geologo è bravo, invece come comico fa ridere.



SAL MODUGNO

Sal Modugno conduce da sempre una doppia vita. Mentre di giorno veste i panni di un comune grafico, di notte indossa un costume molto simile a un pigiama e si infila a letto per dormire avventurosamente. Ama i buoni libri e disegnare è la sua grande passione ma non apprezza particolarmente lo sport. Lo tollera, purchè gli sportivi facciano quello che vogliono fare a casa loro, lontani dai suoi occhi. Ha tanti amici sportivi, dopotutto. Gli piace molto scrivere anche se il suo hobby preferito è soffrire. Farebbe qualunque cosa per soldi, come ogni artista che si rispetti, anche commettere dei crimini. Non sopporta quelli che se la prendono con i più deboli perché odia la concorrenza diretta. È davvero una brutta persona e il mondo dovrebbe sperare che muoia al più presto.







NAB - New American Bar - Noci

Prenota il tuo posto al 080.4979348