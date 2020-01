Standards on guitar con Guido Di Leone trio a Palazzo Pesce

Sabato 25 luglio 2020 alle ore 21.00 Palazzo Pesce ospita le sonorità jazz di “Standards on Guitar” con la chitarra di Guido Di Leone, il contrabbasso di Giampaolo Laurentaci e la batteria di Fabio Delle Foglie.



Un concerto in Puglia che propone una accurata selezione degli standard jazz più amati dal protagonista della serata: songbook di Broadway, original bebop e altre fonti inesauribili di brani immortali, qui resi con una spiccata connotazione jazzistica e scanditi dalle interpretazioni , dalle improvvisazioni e dal ritmo coinvolgente .

Guido Di Leone, chitarrista, didatta, compositore e arrangiatore, una discografia che sfiora i cento titoli, alcuni dei quali per l'appunto intitolati , come in un collana, "standards on guitar" incisi per le etichette “yvp Music”, “Philology”, “Abeat Records” e “Fo(u)r”. Una carriera concertistica in giro per il mondo con collaborazioni importanti e una appassionata attività da direttore e docente del Pentagramma di Bari, scuola musicale da lui stesso fondata nel 1985.

Giampaolo Laurentaci, contrabbassista e compositore jazz, studi in Violino lasciati per via di uno spiccato interesse per la musica afroamericana e jazz, laurea in Musica Jazz presso l’ESMUC (Escola Superior de Musica de Catalunya), una formazione fra Italia e Olanda e concerti fra Europa e Asia condividendo il palcoscenico con prestigiosi musicisti del panorama internazionale.

Fabio Delle Foglie, batterista dall’età di 15 anni, laurea in Musica Jazz al Conservatorio Piccinni di Bari, una intensa attività concertistica con artisti di rilievo e docente di Batteria al Pentagramma di Bari e in seminari di musica jazz in Spagna e Inghilterra.



Una serata dall’atmosfera calda e avvolgente per lasciarsi guidare in un viaggio di suoni, amicizia e passione.