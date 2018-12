Stefania Rocca in "Esercizi di Stile" al Teatro Showville

Stefania Rocca l’11 dicembre in “Esercizi di Stile – Raymond Queneau e la musica francese del ‘900”. Musica e parole per ascoltare la grazia e l’ironia di un testo che gioca con il potere evocativo della scrittura grazie alla voce dell’attrice, al violino di Patrizia Bettotti, al clarinetto di Giampiero Sobrino e al pianoforte di Andrea Dindo.

Stefano Bartezzaghi ha definito “Esercizi di stile” il libro capolavoro di Raymond Queneau “un testo esilarante di retorica applicata, un avvincente gioco enigmistico, un manifesto letterario, un tracciato di frammenti autobiografici”. Un banale incontro sull’autobus corredato di notazioni e dettagli, diventa per l’autore l’emblematico spunto per un omaggio celebrale, intellettuale e spesso trasgressivo al linguaggio inteso come connessione tra forma e sostanza. I suoi esercizi di stile sono 99 maniere diverse di raccontare, e dunque interpretare, che diventano le tante voci e i tanti specchi di quel labirinto che è la realtà.

vinfo e prenotazioni Camerata Musicale Barese

www.cameratamusicalebarese.it