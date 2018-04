A Bari la 4^ Edizione di “Uno stop alla violenza - Benedizione delle 2 ruote e dei suoi bikers”

Si terrà sabato 21 e domenica 22 aprile “Uno stop alla violenza - Benedizione delle 2 ruote e dei suoi bikers”, l’evento organizzato dall’A.s.d. Party in Moto e patrocinato dall’assessorato allo Sport del Comune di Bari.

Si tratta di un’importante manifestazione mototuristica che coinvolgerà motociclisti provenienti da tutta la regione e non solo che si uniranno al grido solidale “No alla violenza” in tutte le sue forme. Quest’anno, in particolare, la consueta benedizione delle due ruote e dei biker è dedicata alla donna, spesso vittima di violenze e ingiustizie.

Punto di incontro per i coloro che parteciperanno ad entrambe le giornate sarà piazza Libertà. Per il quarto anno consecutivo nella Basilica di San Nicola verrà celebrata la Santa messa cui seguirà la benedizione delle moto e dei centauri. A conferma dell’impegno dell’associazione sul tema, verrà distribuita gratuitamente a ciascun partecipante una spilla e un nastrino rosso da indossare.

Party in Moto lancia così l’invito ad abbattere il muro del silenzio, dell’indifferenza, della paura per un deciso cambiamento culturale con il messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni: “stop alla violenza sulle donne”.

Il messaggio parte quest’anno da un mondo, come quello motociclistico, solitamente di appannaggio maschile, che intende sensibilizzare la comunità su un tema purtroppo attuale.

Programma

SABATO 21 APRILE

· Aperturavillaggio ore 12.00

· Registrazionecon consegna spilla e fiocco commemorativi dell'evento WOMAN RESPECT PROJECT;

· *Tour nel BorgoAntico ? "Arte e Gusto";

· Apertura stand"Un abbraccio contro la violenza" dove sarà possibile scattare selfiedi abbracci spontanei;

· Apertura standdell'artista Luigi Morgese "ZEUS",esperto in decorazioni estemporanee con tecnica aereografica e tecnica ?oldschool? con pennello a mano;

· Dalle ore 14,00alle ore 17,00 Deejay con animazione;

· Dalle ore 17,00alle ore 20,00 ?Khris & Damien?in concerto ;

· Alle ore 20.30degustazione gastronomica largo Albicocca con Show tamburi di samba dal vivocon capoeristi;

DOMENICA 22 APRILE

· Aperturavillaggio ore 08.00

· Registrazionecon consegna spilla e fiocco commemorativi dell'evento WOMAN RESPECT PROJECT;

· Ore 10,30 SantaMessa per tutti i biker;

· Ore 11,30benedizione caschi e moto nel piazzale antistante la Basilica di San Nicola;

· Ore 12,00 paratadalla Basilica di San Nicola a P.zza Libertà;

· Ore 12,30 FlashMob WOMAN RESPECT PROJECT e consegnasacca ricordo evento;

· Ore 13,30 salutifinali con sorpresa;

· Per chi volessepartecipare al pranzo domenicale, MisterChef ci aspetta a Molfetta per deliziarci con le sue prelibatezze a soli ?10,00.