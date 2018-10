I Subsonica incontrano i fan alla Feltrinelli e firmano le copie del loro nuovo attessimo album“8”

I SUBSONICA ci raccontano e firmano le copie del loro nuovo attessimo album“8” che è uscito venerdì 12 ottobre 2018 per Sony Music. Il progetto, attesissimo, vede la band tornare insieme dopo 4 anni per un nuovo album di inediti. La band, composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, che ha rivoluzionato il suono della scena italiana dagli anni ’90 ad oggi, con un eclettismo che sfugge a ogni cliché di genere, ritorna con un disco manifesto anticipato dal singolo "Bottiglie Rotte".La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o al Feltrinelli Village di Santa Caterina e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento

Ingresso Libero

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 DALLE ORE 18:30