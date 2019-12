Tante cose belle in scena al Teatro Bravó

I nuovi eroi della risata barese sono tornati! Il Nuovo Teatro Popolare di Bari porta in scena TANTE COSE BELLE! Un susseguirsi di sketch da far girare la testa e slogare la mascella dalle risate. Politica, società, spettacolo... nessuno sarà risparmiato dalle loro epiche prese per il cu... ore!

14 e 21 dicembre ore 21.00, teatro Bravó, via Stoppelli 18, Bari. Info e tickets 3401504281

Prezzo biglietto €10,00

Con: Gennaro De Santis, Maria Paola Cozzi, Giovanni Delle Foglie, Rosa Ungaro, Tonino Deruvo, Valentina Roberto, Simona Buonanno.

Testi e regia: Gennaro De Santis

Sì ringrazia: Taverna del Maltese, Tiffany Caffè, Devlounge, Diavolo Rosa.

Locandina di Giuseppe Bottalico