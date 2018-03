Al Teatro Duse di Bari in scena la commedia con Gianni Ciardo "Gianni é Pinocchio"

Nei giorni dal 13 al 30 Marzo 2018 alle ore 21:00, escluso il sabato e la domenica, presso il Teatro Duse di Bari, l' Associazione Culturale "Codicearte" porterà in scena la commedia con Gianni Ciardo "Gianni é Pinocchio".

…Pinocchio si nasce non si diventa! Per diventarlo non c’è provino che tenga. Geppetto è l’unico che pur senza usare IPAD oppure WHATSAPP e senza neppure aver frequentato nessuna stupida e ipocrita dizione esasperata teatrale è riuscito a creare una creatura silenziosa e libera di essere viva senza mai essere esistita! Geppetto è stato capace di tenerlo lontano da burattini che si spacciano per uomini e donne!!! L’ antidoto a tutto questo è il Teatro!

Scenografia: Damiano Pastoressa



Info e prenotazioni: 080/5046979 - 371/3791440