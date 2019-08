Venerdi 30 agosto appuntamento a Riva del Sole a Giovinazzo

Ritorna l'immancabile appuntamento del Terazé Lounge Showfood!

Realizzato su piu' terrazze direttamente sul mare, Teraze' unisce ambientazioni diverse per esigenze diverse.

Zona Lounge per ottimi drinks & mixology, zona Club per raffinate selezioni musicali, zona Showfood per una cena sul mare accompagnata da buona musica. Il tutto sulla splendida costa tra Giovinazzo e santo spirito!

La consolle, ormai consolidata, come sempre sarà guidata da Rocco Tetro, Luigi Mantovani e Gaetano Gala.

Liste nominale per ingresso free, entro Giovedi h 12.00

Info e prenotazioni : 331 5619597