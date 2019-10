Prende il via la terza edizione di Mastro Panettone

Sono 151 i pasticcieri in gara per la competizione più dolce dell’anno. La terza edizione di “Mastro Panettone”, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia il panettone artigianale più buono dell’anno nelle categorie “Miglior panettone artigianale tradizionale” e “Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato” , ha preso il via ufficialmente con la consegna dei lievitati (120 per ogni categoria) da parte di pasticceri e panificatori provenienti da tutta Italia e non solo, che saranno valutati da una giuria di grandi maestri.

Sono arrivati da tutte le regioni italiane, infatti, i panettoni iscritti al contest, ma a rendere speciale l’edizione 2019 anche un tocco di internazionalità, con la partecipazione di un pasticciere da Tokyo. Nei prossimi giorni i lievitati saranno valutati dalla commissione tecnica che decreterà i finalisti secondo alcune caratteristiche fondamentali: rispetto del disciplinare, creatività (per quello al cioccolato), peso, qualità degli ingredienti, gusto, forma, sofficità, profumo, alveolatura, taglio e cottura. I 30 migliori panettoni (15 per categoria) passeranno alla fase finale del 10 e 11 novembre presso l’Hotel Excelsior di Bari, nel corso dell’evento “Mastro Panettone in festa”, appuntamento aperto al pubblico ricco di iniziative culturali e da gustare dedicate al dolce natalizio per eccellenza il cui programma sarà svelato nelle prossime settimane.

A decretare i vincitori dell’edizione 2019 del concorso una giuria di grandi professionisti guidata dal famoso maestro di pasticceria Luigi Biasetto, presidente di giuria, che sarà affiancato da Carmen Vecchione, fondatrice della pasticceria Dolciarte di Avellino, Marco Picetti, responsabile di ricerca e sviluppo presso Molino Merano, Antonio Daloiso, mastro pasticciere e vincitore della prima edizione italiana dello show televisivo “Il più grande pasticcere”, Giuseppe Palmisano, pasticcere pluripremiato e pastry chef presso l’Hotel Sierra Silvana, e Eustachio Sapone, mastro pasticciere e proprietario della Pasticceria Dolceria Sapone.

Importante occasione di promozione per gli addetti ai lavori, “Mastro Panettone”, grazie alla sua trasparenza, si pone come obiettivo primario quello di far crescere la categoria, migliorando sempre di più la produzione artigianale.

“Masto Panettone” vanta la partnership di numerosi sponsor leader internazionali, fra i quali i main sponsor Agrimontana, Bombonette, Molino Merano, Trevalli e Eurogo.

Tutte le informazioni sul concorso sono sul sito www.goloasi.it e sulla pagina Facebook Mastro Panettone.