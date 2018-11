'The Dual Band' in scena a Corato e Mola di Bari

Doppio appuntamento per la Dual Band nella Rete di musica d’arte Orfeo Futuro. Il collettivo costruito intorno ai fondatori Anna Zapparoli e Mario Borciani, con Lorenzo Bonomi, Benedetta Borciani, Beniamino Borciani e Lucrezia Piazzolla nella veste di cantattori, presenta un omaggio ai Fab Four con lo spettacolo «The Dual Beatles Nonsense Circus», in programma per il Festival pianistico Città di Corato, sabato 1 dicembre (ore 21), nel Teatro Comunale, mentre porta in scena «Let’s Talk about Sex!», umoristico pastiche teatral-musicale dedicato al sesso, dalle origini ai nostri giorni, domenica 2 dicembre (ore 19.30), al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, per le Stagioni dell’Agìmus (info 368.56.84.12).

Con «The Dual Beatles Nonsense Circus la Dual Band» la stravagante formazione celebra non solo il quartetto inglese e il rivoluzionario album «Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band», ma più in generale il ’68, con l’esecuzione di grandi classici e perle meno conosciute e la rievocazione di alcuni sketch umoristici della tv inglese dell’epoca.

Con «Le’ts Talk About Sex!» affronta, invece, il tema del sesso passando attraverso i classici della letteratura, la storia della musica e i mutamenti del costume, e disegna un excursus ironico sulle teorie evoluzionista, creazionista e platonica, sul casto amore medievale e quello sanguinolento rinascimentale, sul Settecento libertino e l’Ottocento represso. Per approdare, infine, ai giorni nostri. E restituirci un’immagine di moderni amanti psicoanalitici, psicolabili e psichedelici.