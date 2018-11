Il gospel americano di The Harlem Voices feat. Eric B. Turner inonda di suoni e spiritualità la Grave delle grotte di Castellana

Giovedì 27 dicembre il gospel americano inonda di suoni e spiritualità la Grave delle grotte di Castellana con il concerto di The Harlem Voices feat. Eric B. Turner.

The Harlem Voices nascono nel 2015 ad Harlem, New York, dall’unione di musicisti reduci da anni di lavoro e lunghe tournée all’interno di importanti formazioni gospel. Eric B. Turner, Pastore del Worship Center Church of Harlem e professore di Psicologia dello Spettacolo alla prestigiosa New York University, prende le redini del gruppo e ne fa un riferimento importante all’interno della comunità di Harlem, supportando le necessità locali attraverso una serie di concerti benefici. Artisticamente i The Harlem Voices sono soliti dilatare i confini del gospel arricchendoli con sfumature r’n’b, soul e funky. Amano inoltre ballare e creare coreografie ad effetto. Tutti i membri della band vantano oltre 20 anni di carriera musicale alle spalle, avendo militato in alcuni dei più prestigiosi gruppi gospel e calcato il palco insieme ad artisti di caratura mondiale.

THE HARLEM VOICES FEAT. ERIC B. TURNER, 27 DICEMBRE 2018, 15 euro

INFO UTILI

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21 (apertura biglietteria ore 20 - discesa in Grave dagli ascensori nei pressi del Museo Anelli ore 20,30 - inizio concerto ore 21).

Prevendita su ticketone.it.

Informazioni presso segreteria Grotte di Castellana telefonando al numero 080.49982211 (ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 13) o scrivendo via mail asegreteria@grottedicastellana. it.

Ulteriori informazioni sugli eventi in programma per Grotte d’Inverno 2018 sui canali sociali facebook e instagram di Grotte di Castellana srl e sul sito www.grottedicastellana.it.